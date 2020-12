3/14 ©Fotogramma

L’elenco di micro finanziamenti e norme per le modifiche della manovra è corposo. Si parte da poche decine di migliaia di euro, come i 100mila euro l’anno dal 2021 al 2023 per i master di secondo livello in medicina clinica termale, fino a finanziamenti di miliardi di euro

Manovra, gli incentivi in arrivo