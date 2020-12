Manovra, in arrivo il bonus occhiali per il 2021

Tra le novità della nuova Legge di Bilancio, ancora in via di approvazione in parlamento, c’è anche il cosiddetto "fondo tutela vista": si tratta di un finanziamento di 5 milioni di euro per il 2021, 2022 e 2023 con il quale le famiglie con un Isee inferiore ai 10mila euro potranno richiedere un voucher da 50 euro una tantum, valido per l'acquisto di occhiali o lenti a contatto. Non si tratta però dell’unico bonus previsto: altri riguardano smartphone, tv ma anche mobili e rubinetti