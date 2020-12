2/15 ©Getty

In 12 mesi, il numero dei contributi erogati (per la precisione 301.644 per un totale di 15.079.734 euro, su una disponibilità complessiva di 151 milioni stanziati) ha mostrato un trend sempre in crescita, sottolineano dal Mise, ad eccezione dei due mesi di marzo e aprile in corrispondenza del primo lockdown. Ecco perché è stato introdotto il bonus e tutti i requisiti per ottenerlo

Covid, nel settore turismo persi 53 miliardi di euro nel 2020