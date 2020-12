Covid, nel 2020 consumi a -11,4%: ecco tutti i settori più colpiti

16/23 ©Fotogramma

Nel comparto tech, anche l'andamento dei piccoli elettrodomestici è decisamente favorevole: con un bilancio in aumento del 9,5% il segmento tocca un valore di 1,7 miliardi di euro. La variazione positiva è maturata soprattutto tra maggio e giugno (rispettivamente +36,5% e +36,7%) grazie in particolare alle vendite di tagliacapelli (+60,6%) e robot da cucina (+28,2%). Anche per i piccoli elettrodomestici è in forte crescita l'apporto degli acquisti via e-commerce: +53,9% in valore e incidenza al 34,8%