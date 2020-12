Milano: anziana chiama la Questura e invita agenti a casa per Natale

Rimasta sola per il giorno di Natale, una vedova di 87 anni ha pensato di telefonare alla Centrale Operativa della Questura di Milano per fare gli auguri, due chiacchiere e invitare anche gli agenti a casa sua. L'agente della Sala Operativa, avendo intuito il desiderio di compagnia dell’anziana, ha inviato due pattuglie sul posto e così quattro agenti delle volanti hanno raggiunto la signora Fedora per passare un po' di tempo insieme. L'anziana li ha ringraziati per il gesto e per quello che fanno ogni giorno.