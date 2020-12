5/15 ©Ansa

La prima vaccinata in Italia sarà un'infermiera dell'ospedale Spallanzani, Claudia Alivernini, negli ultimi mesi impegnata in prima linea nella battaglia contro il Covid. Più in generale, le vaccinazioni degli operatori sanitari, ospiti e personale delle Rsa avverrà in tutte le regioni a partire da domenica. Delle 9.750 dosi iniziali Pfizer consegnate allo Spallanzani, una parte sarà trasportata a Pratica di Mare dove cinque aerei (due C27J dell'Aeronautica, due Dornier Do. 228 dell'Esercito e un P-180 della Marina) raggiungeranno le mete più lontane

Nuova variante Covid, Rezza: "PIù contagiosa ma senza effetti sul vaccino"