1/17 ©Ansa

Alla fine è scattata la luce verde per il ritorno in classe degli studenti delle scuole superiori. La decisione è stata presa in maniera collegiale da governo, regioni, comuni e province in Conferenza Unificata e prevede in una prima fase il rientro il 7 gennaio del 50% di alunni, che slitterà nell'arco di pochi giorni - forse di una sola settimana - al 75, incremento che dovrà essere autorizzato da un'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza

Coronavirus, tutti gli aggiornamenti in diretta