Coronavirus in Italia e nel mondo, le notizie del 28 dicembre

L'Italia passa da zona rossa a zona arancione: da oggi scattano le nuove disposizioni in tutto il Paese.

Ieri 8.913 nuovi casi di coronavirus su 59.879 tamponi. Le vittime sono 298 in 24 ore, a cui se ne aggiungono 7 della Provincia di Bolzano non conteggiati in precedenza. Aumentano i ricoveri ordinari (+259), invariate le terapie intensive (2.580). Tasso di positività al 14,8%. (BOLLETTINO - MAPPE - GRAFICHE). Ieri sono stati somministrati in vari ospedali i primi vaccini anti-Covid in Italia. Speranza: "Vediamo la luce ma non è ancora finita". Arcuri: "Per l'immunità di gregge serve l'80% dei vaccinati". Si è vaccinato anche il governatore della Campania De Luca, scatenando polemiche. De Magistris: "Abuso di potere, prime dosi siano per sanitari". Ieri il Vax day in tutta l'Ue (solo Ungheria e Slovacchia sono partite ieri). Nel mondo 4 milioni di persone hanno già ricevuto il vaccino. I contagi globali hanno superato quota 80 milioni, oltre 1,75 milioni i decessi.

Le ultime notizie:

