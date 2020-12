Dopo alcuni giorni in zona rossa, da lunedì 28 dicembre tutto il Paese cambia colore: fino al 30 si passa in arancione (così come il 4 gennaio). Di conseguenza cambiano le regole: in queste date ci si potrà spostare liberamente all'interno dei Comuni fra le 5 e le 22. Quindi sarà possibile andare a fare visita ad amici e parenti entro questi orari