Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. DIRETTA

(

BOLLETTINO

-

MAPPE

-

GRAFICHE

) .

In Italia l'ondata di maltempo rallenta la consegna delle circa 470mila dosi del vaccino Pfizer. Polemica sui lotti in più alla Germania, acquistati fuori dal piano europeo. Politica e Istituzioni discutono sull'obbligo di vaccinazione per medici e personale sanitario. Procedimento disciplinare per i 13 medici no vax a Roma. Nell'ultimo bollettino, 8.500 nuovi casi in Italia. Da novembre a dicembre dimezzato il numero dei tamponi: al 12,5% il rapporto con i positivi. 445 i mortiNegozi aperti e niente autocertificazione per muoversi nel proprio Comune dalle 5 alle 22. Resta un rebus la data di riapertura degli impianti sciistici. Molto probabilmente verrà rinnovata la sospensione da metà gennaio delle attività di palestre, cinema e teatri. Fonti di governo precisano “che si deciderà anche sulla base dei dati epidemiologici che arriveranno dopo l'Epifania”.