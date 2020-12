Vaccino Covid, l'Aifa: "Possibile ottenere 6 dosi per fiala anziché 5"

L'autorizzazione arriva dall'Agenzia del farmaco "con l’obiettivo di utilizzare tutto il prodotto disponibile in ciascun flaconcino ed evitare ogni spreco". Viene sottolineato che "eventuali residui provenienti da flaconcini diversi, anche appartenenti allo stesso numero di lotto, non dovranno essere mescolati"

Da ogni fiala del vaccino Pfizer contro il covid (GLI AGGIORNAMENTI – LO SPECIALE) si potranno ottenere 6 dosi e non 5 come previsto finora. L’autorizzazione arriva dall’Agenzia italiana del farmaco, l’Aifa, "con l’obiettivo di utilizzare tutto il prodotto disponibile in ciascun flaconcino ed evitare ogni spreco". L’Aifa suggerisce, in accordo con quanto stabilito dalla sua Commissione tecnico scientifica, che "ferma restando la necessità di garantire la somministrazione del corretto quantitativo di 0.3 ml a ciascun soggetto vaccinato attraverso l’utilizzo di siringhe adeguate, è possibile disporre di almeno 1 dose aggiuntiva rispetto alle 5 dosi dichiarate nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto (Rcp)" (LO SPECIALE SUI VACCINI COVID).