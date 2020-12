Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 29 dicembre

Nelle ultime 24 ore sono stati 11.212 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 8.585 . I tamponi effettuati sono 128.740, in deciso aumento rispetto ai 68.681 di ieri. Il rapporto positivi/test è all'8,7% (ieri era al 12,5%). Sono 659 i morti. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 29 dicembre ( AGGIORNAMENTI - SPECIALE ). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 2.549 (-16), con 256 nuovi ingressi ( LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE ).

Vittime, guariti e tamponi

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 2.067.487. Le vittime in totale sono 73.029, con 659 decessi nelle ultime 24 ore. I guariti sono un totale di 1.425.730. I ricoverati con sintomi sono 23.662 (-270). Sono invece 542.517 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 26.243.558, in aumento di 128.740 rispetto al 28 dicembre. I casi testati sono finora 14.731.420 al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

La Regione Emilia Romagna comunica che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati due casi in quanto giudicati non caso covid-19.

La Regione Campania comunica di non avere a disposizione i dati quotidiani sugli ingressi in t. intensiva. La Regione Valle D'Aosta comunica che il saldo negativo odierno è dovuto al riallineamento dei dati comunicati ieri, possibilmente sovrastimati a causa di un problema tecnico degli esami refertati in data 28/12/2020. La Regione Veneto segnala che l'elevato numero di decessi è da imputare verosimilmente al ritardato inserimento nei giorni festivi.