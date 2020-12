1/11 ©Ansa

Il 27 dicembre, con il Vax Day europeo, è iniziata anche in Italia la campagna vaccinale anti Covid. A pochi giorni di distanza già si inizia a discutere dell’ipotesi di rendere obbligatorio il vaccino per alcune categorie, ad esempio lavoratori statali come medici, infermieri e insegnanti. Ma si ipotizza anche una sorta di “patente di immunità” per entrare in luoghi come stadi, cinema, teatri o per viaggiare in aerei e treni

