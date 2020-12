Vax Day, in Germania più vaccini. Polemiche sul sistema delle quote

Il 27 dicembre in tutta Europa si è svolta la prima giornata di vaccinazioni anti covid. La Ue aveva garantito una consegna simbolica uguale per tutti: 9.750 dosi per ogni nazione. Ma Berlino è riuscita a ottenerne 151mila, la Francia il doppio dell’Italia. Da Bruxelles però spiegano: la distribuzione seguirà le percentuali in base alla popolazione. Quindi chi ha ricevuto di più adesso, in proporzione avrà di meno dopo