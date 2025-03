Le prime pagine dei quotidiani di oggi 24 marzo: la rassegna stampa

Tanti i temi protagonisti sulle aperture dei giornali, a cominciare dall'Ucraina e da una tregua ancora in salita malgrado i propositi di Trump di ottenere il cessate il fuoco entro Pasqua. Grande risalto al rientro in Vaticano di Papa Francesco dopo i 38 giorni di ricovero trascorsi al Gemelli. Spazio anche alle tensioni in maggioranza tra Lega e Tajani. Sugli sportivi domina il ribaltone Juventus, con Tudor nuovo allenatore al posto dell'esonerato Thiago Motta. Italia eliminata dalla Nations League in Germania