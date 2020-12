Covid, 200 turisti inglesi in quarantena fuggono da località sciistica

A raccontare la vicenda è il Guardian: centinaia di ospiti degli alberghi nella zona di Verbier si sono allontanati con l'oscurità non rispettando le misure del governo elvetico per contenere la diffusione della variante britannica del coronavirus. Alcuni di loro si sarebbero spostati in Francia

"Molti di loro sono rimasti in quarantena per un giorno prima di allontanarsi inosservati grazie al buio", ha detto al quotidiano SonntagsZeitung Jean-Marc Sandoz, portavoce del comune di Bagnes, di cui Verbier è frazione. Come riporta il Guardian, i responsabili degli hotel della località svizzera si sono accorti della fuga dei loro ospiti dopo che non hanno risposto alle chiamate in camera e non hanno consumato le colazioni, lasciandole intatte. Alcuni dei turisti britannici si sarebbero spostati in Francia e avrebbero contattato gli hotel svizzeri per sapere se avessero dovuto pagare le notti inizialmente prenotate.