Covid Milano, Galli a Sky TG24: vaccino è prova consapevolezza. VIDEO

Per l'infettivologo è necessario "mettere questo accidente di virus in un angolo o una ripresa vera e propria, anche economica, non ci sarà. Proviamo a togliercelo di torno"

"Bisogna mettere virus in un angolo"

vedi anche

Covid, prima infermiera vaccinata: "Piccolo gesto fondamentale". VIDEO

"Spero che l'adesione sia alta - ha aggiunto - È una prova di consapevolezza ma anche di intelligenza. Si fa per se stessi perché l'infezione non è una passeggiata". Per Galli è necessario "mettere questo accidente di virus in un angolo o una ripresa vera e propria, anche economica, non ci sarà. Proviamo a togliercelo di torno".