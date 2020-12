Covid, è il V-Day: come vengono distribuite le prime dosi del vaccino

5/17

Ecco la mappa fornita dal ministero della Difesa con i 21 punti di distribuzione - uno per regione e provincia autonoma - delle prime dosi del vaccino. La distribuzione è avvenuta con la discesa in campo di Aeronautica, Esercito e Marina, con il trasporto via terra per le località più vicine a Roma (con 60 autoveicoli e circa 250 militari) e per via aerea per quelle più lontane, con 5 aerei

