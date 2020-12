1/15 ©Ansa

È tutto pronto per il Vaccine Day in Italia. Domenica 27 dicembre in tutto il Paese (e nel resto d’Europa) è la giornata dedicata alle prime somministrazioni del vaccino Pfizer-BionTech. Le dosi state distribuite nella serata di sabato 26 dicembre nelle varie regioni italiane. Negli aeroporti di Linate e Elmas sono arrivati i velivoli che hanno trasportato il carico, poi preso in custodia dai militari

Tutti gli aggiornamenti sul vaccino