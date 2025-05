Lenzuola bianche per Gaza, il 24 maggio la manifestazione nazionale

Promossa dal professor Tomaso Montanari e da altre personalità, la manifestazione indetta per sabato 24 maggio è stata organizzata a sostegno delle vittime palestinesi e per chiedere la fine dei bombardamenti dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania

La mobilitazione è intitolata “Il sudario”, il lenzuolo con cui si avvolgono i corpi dei palestinesi morti, scelto come simbolo della strage, e invita ad esporre i drappi bianchi in segno di solidarietà con le vittime palestinesi e per chiedere la fine dei bombardamenti dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania (SPECIALE MEDIORIENTE). Promossa dal professor Tomaso Montanari e da altre personalità, la manifestazione indetta per sabato 24 maggio e organizzata in ambito nazionale, vuole coprire di teli bianchi palazzi, strade, piazze, balconi e finestre, per gridare tutti insieme contro la guerra (SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA GUERRA IN MEDIORIENTE).