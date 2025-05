Piano Estate 2025, stanziati altri 150 milioni per attività ricreative

Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara in una lettera indirizzata a genitori e studenti ha ricordato le iniziative che animeranno le scuole durante l’estate: dallo sport alla musica alla meditazione in classe contro stress e ansia. Le attività ricreative dell’anno scorso erano state finanziate con uno stanziamento di 400 milioni di euro per il potenziamento delle competenze e per la socialità nel periodo estivo di sospensione delle attività scolastiche. Un fondo attivo per gli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025, che quindi verrà utilizzato anche quest'estate, oltre ai 150 milioni di euro messi a bando per l’adesione delle scuole che non hanno partecipato o che vogliono potenziare le attività già programmate nel periodo estivo.