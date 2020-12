6/24 ©Fotogramma

LIGURIA - Gloria Capriata, 48 anni, coordinatrice infermieristica del reparto rianimazione dell'Ospedale San Martino di Genova sarà invece la prima vaccinata in Liguria contro il Covid. Il governatore Giovanni Toti ha spiegato che serviranno "un paio di giorni per esaurire la prima serie di vaccini, 320. Dal 29 dovrebbero entrare in funzione centri in tutta la regione per esaurire gli altri"

