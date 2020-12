Covid, prima infermiera vaccinata: "Piccolo gesto fondamentale". VIDEO

"È con profondo orgoglio e grande senso di responsabilità che oggi ho fatto il vaccino - spiega Claudia Alivernini -. Oggi sono qui come cittadina ma soprattutto come infermiera, per rappresentare la mia categoria e tutti gli operatori sanitari che hanno scelto di credere nella scienza"

"Scienza e medicina sono l'unico mezzo"

"È con profondo orgoglio e grande senso di responsabilità che oggi ho fatto il vaccino - spiega l'infermiera -. Piccolo gesto ma fondamentale per tutti noi. Oggi sono qui come cittadina ma soprattutto come infermiera, per rappresentare la mia categoria e tutti gli operatori sanitari che hanno scelto di credere nella scienza". Alivernini ha affermato che "è stato doloroso assistere alle sconfitte che questo virus ha causato ma oggi c'è la consapevolezza che è un giorno importante e decisivo. La scienza e la medicina sono l'unico mezzo, insieme al senso civico di ognuno di noi, che ci permetteranno di uscire vincitori da questa battaglia così dura.