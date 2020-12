Covid a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

La professoressa Maria Rosaria Capobianchi, l'infermiera Claudia Alivernini e l'operatore sociosanitario Omar Altobelli, alle ore 7:20 sono stati i primi in Italia a ricevere il vaccino anti Covid-19. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

9:26 - Francesco Vaia: "130 vaccinati oggi saranno vaccinatori Lazio"

Con Alessandra Vergari e Alessandra D'Abramo, due dottoresse, salgono a 5 i medici ed il personale sanitario vaccinati fino ad ora allo Spallanzani nella prima giornata di avvio della campagna vaccinale contro il Covid-19, che diventeranno nell'intera giornata in tutto 130. "Oggi allo Spallanzani verranno vaccinate altre persone, in tutto 130 - ha detto il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia - che poi diventeranno i 'vaccinatori' di tutta la regione".

9:06 - Guariti superano nuovi casi a Fiumicino, 312 positivi

Rispetto all'ultimo aggiornamento, sul territorio comunale di Fiumicino si registrano 21 nuovi casi e 35 guariti, per un totale di positivi pari a 312. Stabile il dato dell'età media, ovvero 41 anni, mentre sale il rapporto con la popolazione totale pari a 0,38. Ancora alta la concentrazione tra Isola Sacra e Fiumicino dove troviamo il 65% dei casi totali. "E' evidente che i casi di questi giorni non sono ancora indicativi dell'andamento durante i giorni di Natale - afferma il sindaco Esterino Montino -. Per questo continuo a raccomandarvi la massima prudenza e di rispettare le regole imposte per questo periodo. Oggi saremo ancora in zona rossa, mentre sarà zona arancione da domani al 30 dicembre. In quei giorni i negozi saranno di nuovo aperti, ma rimarranno chiusi i bar e i ristoranti che potranno comunque vendere cibo da asporto e fare consegne a domicilio. Ricordo, però, che nei giorni di zona arancione non ci si potrà spostare dal proprio comune se non per ragioni di lavoro o necessità. Rimane, inoltre, il divieto di uscire di casa dalle 22 alle 5 del mattino". "La buona notizia - conclude il sindaco - è che sono arrivate le prime dosi del vaccino ed è iniziata in tutta Europa, la campagna di vaccinazione. Come ho detto nel mio video messaggio di auguri, questo ci consente di guardare con speranza al prossimo anno. Non sarà facile e non sarà veloce: ci sarà bisogno della collaborazione di tutte e tutti e, ancora, di molta pazienza. Ma la strada è quella giusta".



9:05 - Maria Rosaria Capobianchi: "Mi sento benissimo, non ho avuto problemi"

"Mi sento benissimo. La scelta è stata una scelta abbastanza naturale. Mi sono offerta di essere vaccinata e sono stata scelta fra i primi come simbolo per dire di fidarsi e credere in questa scelta credo sia un esempio per gli altri operatori sanitari, ma anche per tutta la popolazione". Così Maria Rosaria Capobianchi, direttore laboratorio di virologia dello Spallanzani prima vaccinata in Italia, che partecipò a diagnosticare la prima infezione di Covid-19. "Dobbiamo fidarci della scienza, non possiamo tirarci fuori. Le scelte fatte sono ponderate e prese sulla base di valutazioni scientifiche".

8:49 - Infermiera: "Vaccinatevi, lo dico con il cuore"

"Ho la consapevolezza che oggi sia un giorno importante e decisivo. La scienza e la medicina sono le uniche cose che ci permetteranno di uscire da questo virus. Lo dico con il cuore vaccinatevi". Questa è la dichiarazione di Claudia Alivernini infermiera 29 enne dello Spallanzani tra le prime tre vaccinate d'Italia.

8:30 - Covid, primi tre vaccinati allo Spallanzani

