Covid Milano, prime dosi del vaccino arrivano al Niguarda. VIDEO

I primi vaccini

Gli hub scelti dalla Regione, ovvero gli ospedali attrezzati con gli ultrafrigo indispensabili per stoccare il vaccino a -75 gradi, in Lombardia saranno in tutto 65. L'avvio della campagna sarà dato dal presidente della Regione Attilio Fontana che, assieme all'assessore al Welfare Giulio Gallera, sarà al Niguarda. Nell'ospedale milanese verranno vaccinati medici ormai noti come Massimo Galli, Fabrizio Pregliasco e Giuliano Rizzardini, assieme ad Adele Gelfo, in rappresentanza della categoria Oss, e a Grazia Fresta, addetta alle pulizie, entrambe impiegate nei reparti Covid.