Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Nel frattempo le prime dosi del vaccino Pfizer Biontech sono arrivate al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

9:38 - Il sindaco Sala primo testimonial campagna Vanity Fair

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è il primo testimonial della campagna social di Vanity Fair #iomivaccino. Lo stesso sindaco il giorno di Natale ha spiegato la sua posizione "credo che chi oggi abbia responsabilità politica deve sentirsi la responsabilità di dire, senza se e senza ma, che si vaccinerà, mi pare veramente il minimo, io lo faccio con convinzione". Alla campagna, da oggi sulla pagina Instagram di Vanity Fair Italia, hanno aderito fra gli altri anche la senatrice a vita Liliana Segre e Piero Angela. Ma ciascuno può postare la propria foto con l'adesivo #iomivaccino che si trova sull'account instagram del magazine.

8:21 - In provincia di Milano 499 contagi, 313 in città

In Lombardia diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva e nei reparti. A fronte di 15.337 tamponi effettuati, sono 1.606 i nuovi positivi con il tasso di positività ancora in crescita al 10,4%. I decessi sono 36 per un totale di 24.818 morti dall'inizio della pandemia. I guariti/dimessi sono 658. Questi i dati relativi alle province: Milano 499 (di cui 313 a Milano città), Bergamo 97, Brescia 131, Como 125, Cremona 26, Lecco 68, Lodi 11, Mantova 96, Monza e Brianza 141, Pavia 30, Sondrio 10, Varese 341.