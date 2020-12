Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

L’istituto del capoluogo lombardo, che la scorsa primavera è stata colpita da un'ondata di contagi, con oltre 400 morti in quattro mesi nelle tre sedi della struttura, è stato scelto dalla Regione come Rsa simbolo per il Vax Day

È Franco Brioschi, ex tappezziere e imbianchino milanese di 88 anni, l’ospite del Pio Albergo Trivulzio di Milano scelto per ricevere per primo il vaccino anti Covid. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

6:59 - Al Pio Albergo Trivulzio vaccinati 12 ospiti

È Franco Brioschi, ex tappezziere e imbianchino milanese di 88 anni, l’ospite del Pio Albergo Trivulzio di Milano scelto per ricevere per primo il vaccino anti Covid. Dopo di lui, altri 11 anziani e oltre trenta membri del personale sanitario. L’istituto del capoluogo lombardo, che la scorsa primavera è stata colpita da un'ondata di contagi, con oltre 400 morti in quattro mesi nelle tre sedi della struttura, è stato scelto dalla Regione come Rsa simbolo per il Vax Day.