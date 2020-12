Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

In Lombardia su 5.486 tamponi effettuati sono 573 i nuovi contagi, con un tasso di positività che sale al 10,4%

In Lombardia su 5.486 tamponi effettuati sono 573 i nuovi contagi, con un tasso di positività che sale al 10,4%. I decessi sono 42, per un totale di 24.909 dall'inizio della pandemia. I guariti/dimessi sono 5.093. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva, mentre calano negli altri reparti. Questi i dati relativi alle province: Milano 135 (di cui 47 a Milano città), Bergamo 14, Brescia 145, Como 34, Cremona 10, Lecco 13, Lodi 12, Mantova uno, Monza e Brianza 50, Pavia 42, Sondrio uno, Varese 101.