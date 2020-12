Covid Milano, al Pio Albergo Trivulzio vaccino per 12 ospiti

Pregliasco: “Giornata importante”

In mattinata, a sottoporsi al vaccino all’ospedale Niguarda è stato il virologo e supervisore scientifico della struttura, Fabrizio Pregliasco. Insieme a lui, altri nomi noti della lotta al virus, come l'infettivologo Massimo Galli e Silvio Garattini, presidente dell'Istituto Mario Negri. “È una giornata importante, simbolica - ha sottolineato Pregliasco - per dare fiducia e speranza a tutti gli italiani; significa tanto per l'economia e la sua ripresa. Non potevo esimermi dalla vaccinazione, non per essere tra i primi, ma per dare l'esempio".