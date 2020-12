Covid, Gallera: Primi vaccini in 14 hub. Trivulzio Rsa simbolo Vax Day

I primi crio-box con 324 fiale per l'effettuazione di 1.620 dosi arriveranno nella mattinata del 27 dicembre. La campagna vaccinale prenderà il via in tutte le province e in alcuni luoghi simbolo della pandemia, come Alzano e Codogno

In Lombardia i primi crio-box con 324 fiale per l'effettuazione di 1.620 dosi di vaccino anti-Covid "arriveranno il 27 mattina. L'ospedale Niguarda di Milano sarà l'hub centrale che riceverà le prime dosi; da lì saranno suddivise e trasferite in 14 siti della nostra Regione”. È quanto ha spiegato questa mattina l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, presentando il piano vaccinale. “Tutta la Regione è stata percorsa dal virus e tutti gli ospedali hanno dato grandi prove - ha aggiunto -. Abbiamo ritenuto doveroso e corretto avviare la campagna in maniera diffusa, in tutte le province e in alcuni luoghi simbolo”. Tra questi, l’ospedale di Alzano e quello di Codogno, al centro della prima ondata della pandemia in Lombardia.

Inoltre, per il Vax Day del 27 dicembre, l'assessore ha dichiarato: "Abbiamo voluto scegliere una Rsa simbolo, che è il Pio Albergo Trivulzio" di Milano. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA)

I primi vaccini

In merito all’adesione del personale medico e sanitario alla vaccinazione, Gallera ha spiegato che ”ogni ospedale sta facendo una ricognizione. Nelle indicazioni delle stime siamo sopra l'80%, quindi una percentuale molto alta". Tra primi i medici che riceveranno il vaccino, ha specificato l’assessore, ci sono Fabrizio Pregliasco, Massimo Galli, Alberto Zangrillo, Giuseppe Remuzzi, Antonio Pesenti, Sergio Harari, Annalisa Malara a Milano, Giuseppe De Donno a Mantova e Raffaele Bruno a Pavia.

A ricevere il vaccino saranno anche "i presidenti degli ordini dei medici e degli infermieri, i rappresentanti delle categorie Oss e degli addetti a i servizi", ha illustrato ancora Gallera. A Milano, in particolare, ci saranno l'operatrice Oss Adele Gelfo e l'addetta alle pulizie Grazie Presta, entrambe impiegate al Niguarda.