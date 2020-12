Covid, solo 20% personale Rsa bresciane ha aderito a campagna vaccino

Così il direttore generale Claudio Sileo: “Troppo poco e non capisco perché”. "Come ordine faremo di tutto per convincere i colleghi a vaccinarsi", ha detto Stefania Pace, presidente dell'ordine professioni infermieristiche di Brescia

"Solo il 20% degli operatori delle Rsa bresciane ha aderito alla campagna vaccinale. Troppo poco e non capisco perché". Lo ha dichiarato il direttore generale di Ats Brescia, Claudio Sileo. "Come ordine faremo di tutto per convincere i colleghi a vaccinarsi", ha annunciato dal canto proprio Stefania Pace, presidente dell'ordine professioni infermieristiche di Brescia. Per il vice presidente Paolo Boldini, invece, "il Covid ha devastato le case di riposo ed è incomprensibile che i colleghi non vogliano vaccinarsi. Se medici e infermieri delle Rsa faranno memoria della devastazione vissuta, sono convinto che cambieranno idea", le sue parole.