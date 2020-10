Covid, da Nord a Sud proteste contro le restrizioni del nuovo Dpcm

2/15 ©Fotogramma

La scorsa notte, a Salerno, un gruppetto di manifestanti ha tentato di raggiungere il quartiere "Carmine" in cui abita il governatore De Luca. Sono stati dispersi dalle forze dell'ordine, schierate in tenuta antisommossa. La protesta era nata in maniera pacifica da oltre un centinaio di esercenti intorno alle 23 in piazza Amendola, nei pressi di Municipio e prefettura, che hanno sfilato in corteo tra le strade del centro cittadino. In via Roma, è stata occupata la carreggiata ed è stato fatto esplodere un grosso petardo. Nella foto, proteste a Roma

