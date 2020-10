Gualtieri: entro metà novembre ristoro per 350mila aziende

Pronte le misure per sostenere le attività economiche più danneggiate dalle nuove restrizioni. Il ministro dell'economia promette tempi brevi. Ammontare di circa 4 miliardi: ecco i primi dettagli

Chiusi i ristoranti, arrivano i ristori. Il Governo, mentre impone nuovi limiti a diverse attività produttive, prepara anche gli aiuti economici necessari per chi viene penalizzato. Quanti, come e per quali settori? In attesa dei dettagli, il Ministro dell’economia Gualtieri preannuncia le linee guida. Quantità: “più dei soldi del decreto rilancio di maggio”, promette Gualtieri: si parla di 4 miliardi complessivi, di cui 1,6 miliardi dovrebbero essere destinati alla proroga della Cassa Integrazione legata al Covid, attesa nel decreto di novembre (ma i due provvedimenti potrebbero essere accorpati in un solo decreto). Ristori sia per le attività del tutto chiuse, sia per quelle subiranno tagli di orario e di giorni d’apertura; e senza limiti di fatturato, vi rientreranno anche imprese con ricavi annui superiori ai 5 milioni.

Gli aiuti arriveranno tramite bonifico Gli aiuti riguarderanno un numero di aziende compreso tra 300 e 350 mila, e si lavora per farli arrivare in tempi stretti: direttamente sul conto corrente dei diretti interessati con bonifico bancario attraverso l'Agenzia delle Entrate" (cioè con un sistema già usato, ha spiegato Conte) prima di metà novembre, promette l’esecutivo. Disponibilità – assicura Confesercenti - ad un incontro col governo in tempi brevissimi".