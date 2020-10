La crisi dei lavoratori dello spettacolo

Una vera e propria performance, quella dei lavoratori dello spettacolo, andata in scena il 10 ottobre in Piazza Duomo. Centinaia di bauli nel cuore di Milano per parlare di un problema che esiste eccome: a causa del Covid-19 1300 lavoratori hanno dato voce alle 570 mila persone del settore ferme, o gravemente danneggiate dalla pandemia che ha colpito l'Italia. Dal membro direttivo dell'iniziativa 'Bauli in Piazza', Maurizio Cappellini, un messaggio molto chiaro: si può lavorare rispettando le regole ma occorre in ogni modo evitare un nuovo lockdown. Luca Tommassini, direttore artistico di fama internazionale, ha descritto come i lavoratori spesso siano costretti a tornare a vivere con i genitori.