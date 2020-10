Milano, protesta dei lavoratori dello spettacolo: 500 bauli in Duomo

Ieri in piazza Duomo, a Milano, sono spuntati 500 bauli schierati per denunciare silenziosamente la crisi nella quale versa il mondo dello spettacolo dallo scoppio della pandemia. "Un unico settore, un unico futuro", si leggeva su uno striscione. Inoltre, accanto ai bauli - contenenti tutta la strumentazione necessaria all'allestimento degli spettacoli dal vivo (ieri appunto vuote per protesta) - c'erano migliaia di operatori del settore (artisti, organizzatori di eventi, facchini e tecnici) vestiti di nero, in rappresentanza dei 570mila lavoratori del mondo dello spettacolo a rischio. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)