Nuovo Dpcm: cosa si può fare e cosa è vietato prima e dopo le ore 18

Niente cena al ristorante o aperitivo dopo le 18, ma si può continuare a uscire la sera, rispettando l’orario di rientro se previsto da un'ordinanza della propria regione. Nessun limite di orario per chi va o rientra dal lavoro e per chi va a fare jogging. Incentivati smart working e didattica a distanza. Ecco le regole e gli orari da rispettare previsti dal nuovo decreto per prevenire la diffusone del coronavirus