Nuovo Dpcm, cosa prevede il provvedimento per cinema e teatri

Il testo firmato dal premier Giuseppe Conte, a partire dal 26 ottobre, sospende tutti "gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto". La misura resta in vigore fino al 24 novembre. Il ministro dei Beni Culturali Franceschini: "Un dolore lo stop, ma prima la salute"