Cgia: da Dpcm interessate 18mila gelaterie e pasticcerie artigiane

Il nuovo lockdown in vigore da domani, non interesserà solo bar, pizzerie e ristoranti, ma anche 18.200 gelaterie e pasticcerie appartenenti al settore dell'artigianato che in Italia danno lavoro a oltre 50 mila addetti. La preoccupazione per la tenuta economica ed occupazionale di queste attività è molto elevata: a dirlo è la Cgia di Mestre. Per il coordinatore dell'Ufficio studi degli Artigiani, Paolo Zabeo, "la salute delle persone va sempre messa al primo posto, ma anche il futuro di molte gelaterie e pasticcerie artigiane è a rischio". "Con l'obbligo della chiusura anticipata - avverte corriamo il pericolo che nel giro di qualche mese tante imprese a conduzione familiare siano destinate a chiudere definitivamente". Per evitare tutto ciò "è necessario che il Governo intervenga tempestivamente, prevedendo contributi a fondo perduto immediati, moratoria fiscale e contributiva, almeno fino alla fine dell'anno - rileva - e l'istituzione di una corsia preferenziale per la presentazione della domanda e il pagamento della cassaintegrazione per tutti i dipendenti di questo settore".