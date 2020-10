Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie di oggi. DIRETTA

Oggi atteso il via libera al nuovo testo. Il governo discute con i governatori sull'orario di chiusura alle 18 di ristoranti e bar. Tra le misure previste nella bozza anche lo stop a palestre, piscine, teatri e cinema. Le scuole, fino alle medie, restano in presenza. Da sciogliere il nodo degli spostamenti. "Non possiamo abbassare la guardia", dice Conte