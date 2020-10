Covid, le previsioni su contagi, ricoveri e terapie intensive

5/15 ©Fotogramma

Lo studio sottolinea che in questa pandemia se crescono i positivi, crescono in modo proporzionale pure ricoverati, terapie intensive e decessi. La crescita esponenziale dei contagiati, se non viene frenata, è comunque destinata a produrre una crescita esponenziale dei decessi, oltre che dei ricoverati e dei ricoverati in terapia intensiva

Si lavora a nuovo dpcm, dalle palestre alle piscine: le possibili restrizioni in arrivo