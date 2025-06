Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 giugno: la rassegna stampa

Le aperture dei quotidiani sono dedicate alla guerra in Medio Oriente, con Trump che si dice favorevole a una mediazione di Putin nel conflitto tra Iran e Israele. Continuano i raid e gli scambi di missili, mentre al G7 si discute sulla tenuta dell’ordine internazionale. Tra le notizie economiche, Mediobanca ha rinviato a settembre l’assemblea sull’Ops per Banca Generali. In evidenza anche la nomina di Gattuso come nuovo ct della Nazionale. Questi alcuni dei principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola