Valanga travolge gruppo di alpinisti in Tirolo: due morti

I soccorsi

Le operazioni di soccorso sono state immediatamente avviate, coinvolgendo le squadre di soccorso alpino di Obergurgl e Sölden, unità cinofile specializzate, due elicotteri di emergenza e l'elicottero della polizia Libelle Tirol. Tuttavia, per due delle persone travolte dalla valanga, l'intervento è arrivato troppo tardi. La dinamica esatta dell'incidente e l'identità delle vittime non sono ancora state accertate. Rimane inoltre da chiarire se i due alpinisti siano deceduti a causa del seppellimento sotto la neve o per la caduta nel crepaccio. Secondo le prime informazioni, la guida alpina non figura tra le vittime. Un terzo scialpinista, parzialmente sepolto, è stato tratto in salvo e trasportato in ospedale con ferite lievi.