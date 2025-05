Bayesian, al via le operazioni di recupero del relitto a Palermo

Con l'arrivo della seconda imbarcazione, la gru galleggiante Hebo Lift 10, al porto di Termini Imerese possono partire i lavori. Oggi la Hebo Lift 2, un pontone galleggiante multiuso, inizia l'ispezione e l'analisi dettagliate del Bayesian e dell'ambiente marino circostante. La durata stimata delle operazioni è tra i 20 e i 25 giorni ascolta articolo

Al via le operazioni per il recupero del relitto del Bayesian, il veliero affondato a Porticello (tra Palermo e Termini Imerese) la notte del 19 agosto 2025. Nell’incidente morirono sette delle 22 persone a bordo: sei passeggeri (tra cui il magnate Lynch) e un membro dell'equipaggio. A più di otto mesi, durante i quali non si sono fermate le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto, è possibile iniziare il recupero dello yacht. Questa mattina la gru galleggiante Hebo Lift 10 è arrivata al porto di Termini Imerese: si tratta della seconda imbarcazione che sarà utilizzata per riportare a galla il relitto. Stando al programma della società Tmc Marine, che coordina le operazioni, la prima imbarcazione Hebo Lift 2, già arrivata il primo maggio a Termini Imerese, oggi inizia le prime analisi e i lavori di preparazione nella zona del naufragio a Porticello. La Hebo Lift 10 resterà nel porto e raggiungerà il luogo per le operazioni tra 7 o 10 giorni per iniziare il lavoro.

Le due imbarcazioni La Hebo Lift 10, arrivata questa mattina a Termini Imerese, è una delle gru marittime più potenti d'Europa con una stazza lorda da 5.695 tonnellate. È arrivata in anticipo dopo il passaggio da Rotterdam, nei Paesi Bassi, e sta completando l'assemblaggio delle attrezzature per il sollevamento pesante e il reclutamento degli esperti di recupero marittimo impegnati nel progetto. La Hebdo Lift 2, invece, è arrivata a Termini Imerese giovedì 1 maggio e ha il compito di effettuare i lavori preparatori e iniziare con un'ispezione e un'analisi dettagliate del Bayesian e dell'ambiente marino circostante attraverso un sommergibile telecomandato. Si tratta di un pontone galleggiante multiuso con 700 metri quadrati di spazio sul ponte e gru di bordo. L’equipaggio specializzato ha passato gli ultimi due giorni caricando attrezzature di recupero specifiche per il progetto, tra cui un veicolo subacqueo telecomandato e le relative apparecchiature. A bordo sono presenti anche subacquei esperti e altro personale marittimo specializzato. Circa 70 operatori specializzati sono stati mobilitati in Sicilia da tutta Europa, supportati da oltre una dozzina di altri esperti marittimi provenienti da diverse organizzazioni a terra. su insider Bayesian, la verità nello scafo: le tappe per il recupero