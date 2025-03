Ostia, roghi in due stabilimenti del Lido: si indaga su pista dolosa

In fiamme alcune cabine del Dune Beach Resort, su Lungomare Duilio, e dello stabilimento Belsito. I vigili del fuoco hanno domato gli incendi. La polizia indaga a tutto campo ascolta articolo

Torna a farsi sentire la mano della criminalità sul territorio di Ostia, già finita al centro di indagini come 'mafia capitale' oltre a quelle per rimuovere il predominio del clan Spada: nel giro di poche ore, infatti, le fiamme hanno avvolto alcune cabine di due tra i più rinomati stabilimenti del Lido, i cui titolari da anni - entrambe impegnati con i sindacati dei balneari - hanno dato battaglia senza quartiere contro la direttiva Bolkesnstein e la 'liberalizzazione' delle licenze tramite gare pubbliche. La polizia sta indagando a 360 gradi, e chiaramente non si esclude la pista del dolo.

Tempestivo intervento dei vigili del fioco non ha fatto estendere le fiamme Solo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, e l'assenza di vento, ha impedito l'estendersi dei roghi. In particolare, attorno alle 15,30, sono andate a fuoco alcune cabine all'interno dello stabilimento balneare Le Dune a Ostia. L'allarme è stato lanciato nell'immediato e i soccorsi si sono diretti al Lungomare Caio Duilio. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Non ci sono stati feriti, alla fine il bilancio è stato di sei cabine in legno rovinate dal rogo. Le Dune Beach Resort - di proprietà di Renato Papagni, già presidente di Federbalneari - è uno degli stabilimenti più frequentati di Ostia e anche uno dei pochi con assegnazione della concessione che scadrà nel 2027. L'assegnazione delle altre concessioni è ferma invece per una sospensiva del Tar a seguito di un ricorso dei balneari. Il Campidoglio, a sua volta, ha fatto ricorso al Consiglio di Stato.