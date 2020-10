Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Non vogliamo sussidi, vogliamo solo continuare a lavorare in sicurezza". Questo l'appello lanciato in Piazza Vanvitelli, a Caserta, da una trentina di titolari di bar, ristoranti e locali notturni

"Non vogliamo sussidi, vogliamo solo continuare a lavorare in sicurezza". Questo l'appello lanciato in Piazza Vanvitelli, a Caserta, da una trentina di titolari di bar, ristoranti e locali notturni che, nonostante la pioggia, hanno manifestato pacificamente per suonare la sveglia al governo.

Intanto, ieri sono stati 1.718 i nuovi contagi in Campania. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPA E GRAFICI DEI CONTAGI)

8:48 - Protesta dei commercianti a Caserta, no al lockdown

"Non vogliamo sussidi, vogliamo solo continuare a lavorare in sicurezza". Questo l'appello lanciato in Piazza Vanvitelli, a Caserta, da una trentina di titolari di bar, ristoranti e locali notturni che, nonostante la pioggia, hanno manifestato pacificamente per suonare la sveglia al governo. Un altro lockdown potrebbe essere l'ultimo per decine di attività casertane.