Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Intanto, ieri ci sono stati 2.590 nuovi casi in Campania. (LE PROTESTE - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

8:05 - de Magistris: “De Luca confuso, ha fatto pandemonio”

"Napoli bisogna conoscerla bene. Dobbiamo partire dalla crescente fragilità che monta. L'annuncio di quel lockdown regionale ha prodotto l'immediata trasformazione dei sentimenti che stanno nell'animo non dei camorristi e dei violenti, ma nel corpo di Napoli". Così in una intervista a 'La Stampa' il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. De Luca ipotizza di fare una zona rossa a Napoli: "È in stato confusionale - risponde il sindaco - ha scatenato il pandemonio. Ora scarica la responsabilità sul governo e sulla città, senza averla mai coinvolta in nulla. Non ci dava nemmeno i dati. Abbiamo scoperto clandestinamente che l'aumento dei contagi avveniva in campagna elettorale, da fine agosto. Ti comporti da sovrano assoluto, da tiranno, e poi scarichi le responsabilità sui territori?"

7:47 - Vincenzo De Luca: "Passi avanti dal governo ma non basteranno"

"Sono le misure più restrittive che si potessero adottare, nell'ambito di una scelta ancora intermedia fatta dal governo. O chiudere tutto per un mese per frenare il contagio o prendere misure rigorose, ma ancora parziali. Il governo ha optato per il piano B. È un passo avanti ma non basterà". Così in un'intervista a Il Corriere della Sera il governatore della Campania Vincenzo De Luca. "Io - spiega - avrei anticipato fortemente alcune decisioni. Ma prendo atto di due novità: la scelta di misure generali e nazionali; la predisposizione di misure a sostegno delle attività produttive. Qualche presa di posizione forte di qualcuno di noi è stata utile per dare una scossa al governo". Comunque "chiusure più drastiche a livello locale non sono ipotizzabili perché inefficaci: chiudere un territorio, con il resto del Paese aperto, sarebbe una scelta tanto impraticabile quanto inutile". Sulla scuola, alla luce dei dati, "è inevitabile ricorrere alla didattica a distanza. Farla soltanto per il 75% è una cosa incomprensibile".



7:36 - Altre proteste a Napoli

Circa duemila persone - tra le quali commercianti, ristoratori, docenti, studenti, gestori di palestre e personal trainer - si sono radunate nella serata del 25 ottobre nel quartiere Vomero di Napoli per dare vita a un corteo pacifico contro le restrizioni decise da governo e Regione Campania volte a contrastare l'epidemia di Coronavirus. L'appuntamento è stato dato via social network. Nel territorio campano è in vigore un'ordinanza che obbliga la chiusura delle attività dopo le 23 e vieta gli spostamenti oltre quest'ora per motivi diversi da lavoro, salute o necessità. I manifestanti hanno scandito lo slogan "Libertà, libertà". L'area interessata dal corteo, nel quartiere Vomero, era presidiata da molte camionette delle forze dell'ordine. Durante la protesta sono stati esposti diversi cartelli. Uno di questi recitava: "Siamo ancora una Repubblica democratica fondata sul lavoro?". Un altro riportava la scritta "Due metri di dissenso", che prende spunto dalla distanza interpersonale prevista per limitare i contagi da Coronavirus.

7:31 - Vincenzo De Luca: "Scuola tra più grandi vettori contagi"

"Sulla scuola continuiamo a balbettare, il mondo della scuola è oggi piaccia o meno uno dei vettori più grandi di contagio nelle famiglie". Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a Che tempo che fa. Chiama in causa i dati. "Abbiamo fatto un raffronto nelle due settimane prima dell'apertura dell'anno scolastico e nelle due settimane successive - spiega - Nelle due settimane successive il contagio è aumentato sulla popolazione complessiva di tre volte e sulla fascia d'età da 0 a 18 anni di 9 volte e con un dato estremamente preoccupante, la fascia di età del contagio è esattamente identica per quella 0-5 e per quella 15-18 anni".

7:26 - Vincenzo De Luca: "Non si parli della Campania a capocchia ma con dati"

"Abbiamo fatto un miracolo combattendo a mani nude e vorremo per lo meno che chi parla della Campania, parlasse sulla base dei dati di fatto non a capocchia come capita nove volte su dieci". Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in merito alla situazione sanitaria. "Siamo stati destinatari di una elegante campagna di aggressione mediatica che dura da un mese - ha detto a Che tempo che fa - avremmo dovuto perdere tempo per fare qualche decina di querela per diffamazione ma non avevamo tempo da perdere. Abbiamo una situazione che regge, abbiamo aumentato le terapie intensive da 300 a 600, abbiamo aumentato i posti letto tenendo conto che siamo una regione che ha 15mila dipendenti in meno rispetto ad altre regioni con un milione di abitanti in meno, abbiamo aumentato i tamponi da 5mila a 16mila". Certo, ha concluso, "se andiamo avanti con 2500 contagi al giorno, nessun sistema sanitario può reggere".