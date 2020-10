Napoli, corteo nel quartiere Vomero contro misure anti-Covid. VIDEO

Circa duemila persone sono scese in strada per dare vita a un corteo contro le norme decise dal governo e dalla Regione Campania per contenere l'epidemia di coronavirus. La protesta si è conclusa senza incidenti. Nel territorio campano è in vigore un'ordinanza che obbliga la chiusura delle attività dopo le 23 e vieta gli spostamenti oltre quest'ora per motivi diversi da lavoro, salute o necessità

Circa duemila persone - tra le quali commercianti, ristoratori, docenti, studenti, gestori di palestre e personal trainer - si sono radunate nella serata del 25 ottobre nel quartiere Vomero di Napoli per dare vita a un corteo pacifico contro le restrizioni decise da governo e Regione Campania volte a contrastare l'epidemia di coronavirus (LO SPECIALE). L'appuntamento è stato dato via social network. Nel territorio campano è in vigore un'ordinanza che obbliga la chiusura delle attività dopo le 23 e vieta gli spostamenti oltre quest'ora per motivi diversi da lavoro, salute o necessità.

Slogan e cartelli leggi anche Campania, ordinanza De Luca: rientro entro 23 e didattica a distanza I manifestanti hanno scandito lo slogan "Libertà, libertà". L'area interessata dal corteo, nel quartiere Vomero, era presidiata da molte camionette delle forze dell'ordine. Durante la protesta sono stati esposti diversi cartelli. Uno di questi recitava: "Siamo ancora una Repubblica democratica fondata sul lavoro?". Un altro riportava la scritta "Due metri di dissenso", che prende spunto dalla distanza interpersonale prevista per limitare i contagi da coronavirus.