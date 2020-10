Covid Napoli, protesta piazza Martiri: bombe carta su polizia. VIDEO

Sono tre gli ordigni esplosi nel corso di una manifestazione di Centri sociali, Cobas e Sindacato lavoratori in lotta. I partecipanti alla protesta, fronteggiati da un cordone della polizia, hanno acceso fumogeni e hanno lanciato uova con vernice rossa contro la sede di Confindustria

Momenti di tensione in piazza dei Martiri, a Napoli, dove un grupo di manifestanti dei centri sociali, dei Cobas, dei Carc, del Sindacato lavoratori in lotta e di altre sigle di estrema sinistra hanno fatto esplodere tre bombe carta al termine di una manifestazione davanti alla sede di Confindustria Napoli, situata appunto in piazza dei Martiri. La Polizia ha risposto con una carica, disperdendo i manifestanti.

Altri incidenti sono scoppiati in piazza Amedeo, dove un gruppo di contestatori si è diretto per raggiungere la sede della Regione, a Santa Lucia. Qui sono entrati in azione anche i carabinieri per bloccarli. A piazza dei Martiri gli incidenti sono scoppiati quando i manifestanti hanno tentato di organizzare un corteo per raggiungere la sede della Regione.(LA PROTESTA DI IERI SERA: LE FOTO - AGGREDITA TROUPE DI SKY - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN CAMPANIA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI).

La protesta

Bottiglie e uova con vernice rossa sono state lanciate contro la sede di Confindustria Napoli, nel corso della manifestazione. I manifestanti, un centinaio, fronteggiati da un cordone di poliziotti del reparto Mobile, hanno acceso fumogeni. In piazza anche un gruppetto di "Antifa" tedeschi, con una bandiera.

Le parole dei manifestanti

"Non siamo contro il lockdown, se serve - hanno detto gli organizzatori della manifestazione - ma deve essere a salario pieno per lavoratori e disoccupati". Slogan e insulti contro il presidente di Confindustria, Bonomi. Tra le richieste, una patrimoniale del 10% per "i ricchi". "Quattro morti sul lavori al giorno, questa è violenza", era scritto su uno striscione.