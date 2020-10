Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Centinaia di persone si sono radunate, ieri sera, in Largo San Giovanni Maggiore, davanti alla sede dell'Università Orientale, per protestare contro il coprifuoco e la prospettiva di lockdown

Intanto, ieri in Campania si sono registrati 2.280 nuovi casi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI -LE FOTO DELLA GUERRIGLIA)

8:57 - Il sindaco: "14 nuovi contagi a Torre del Greco"

Nuovo deciso balzo in avanti del numero di contagiati a Torre del Greco (Napoli). Nelle ultime ore sono infatti 14 i casi di positività al Covid-19 registrati nella città vesuviana. A comunicarlo è il sindaco Giovanni Palomba, che in una nota sottolinea che sono "tutti in forma asintomatica". Al contempo il primo cittadino, che presiede il locale Centro operativo comunale, segnala anche due guarigioni. Sulla scorta di questi dati, forniti da autorità sanitaria dell'Asl Napoli 3 Sud e unità di crisi regionale, sale a 145 il numero complessivo dei contagi ancora attivi a Torre del Greco, con sei soggetti ospedalizzati. Sempre ieri la città del Napoletano ha dovuto registrare il ventunesimo decesso, quello di un medico di 61 anni: "Esprimo massima vicinanza - le parole del sindaco, Giovanni Palomba - alla famiglia del nostro concittadino prematuramente scomparso. Il mio sincero cordoglio, unito a quello dell'intera amministrazione comunale, ai figli e alla consorte. Viviamo, purtroppo, la tragedia di un momento difficile e la complessità di una fase molto delicata, nella quale è fondamentale la collaborazione di tutti. Ribadisco, in modo perentorio, il rispetto del distanziamento sociale e l'uso obbligatorio della mascherina".



8:48 - A Napoli sequestrate 28mila mascherine FFP2 contraffate

La guardia di finanza di Napoli ha sequestrato, in un negozio gestito da soggetti di origine cinese del quartiere Gianturco, 69mila articoli con loghi contraffatti e non sicuri, tra pseudo mascherine "FFP2" e accessori di Halloween, messi in vendita. All'intero esercizio commerciale sequestrate anche 6.600 custodie per mascherine in plastica con marchio CE non conforme.

8:37 - Il questore: "Comportamenti criminali"

"Abbiamo assistito a veri e propri comportamenti criminali verso le forze dell'ordine. Nessuna condizione di disagio, per quanto umanamente comprensibile, può in alcun modo giustificare la violenza". Così il questore di Napoli, Alessandro Giuliano, sulla guerriglia urbana in città.

8:35 - Proteste e scontri a Napoli contro chiusure: aggredita la troupe di Sky Tg24

Il nostro inviato Paolo Fratter e i nostri operatori Vincenzo Triente e Fabio Giulianelli sono stati aggrediti a Napoli mentre documentavano la protesta per il blocco notturno deciso dalla regione Campania. Noi raccontiamo ciò che sta accadendo nelle città italiane, manifestazioni comprese. Ma quando queste manifestazioni degenerano in violenza non possiamo far altro che condannarle con forza.

8:33 - In corteo anche con le maschere di De Luca

Tutti con il volto coperto dalle mascherine, alcuni anche con una maschera di cartone che riproduce il volto di De Luca. L'iniziativa è nata sui social nelle chat studentesche, si è ingrossata in poche ore con adesioni di ogni tipo e, a differenza delle proteste attuate dai commercianti napoletani e salernitani, ha assunto caratteri violenti.

8:31 - Rogo rifiuti, manifestanti fermano pompieri

I manifestanti hanno creato una barriera di cassonetti della raccolta differenziata lungo via Santa Lucia, poi appiccano il fuoco. Dopo poco è arrivato un automezzo dei pompieri, e i contestatori lo hanno bloccato impedendogli di spegnere le fiamme che rischiano di estendersi alle auto parcheggiate lungo la strada.

8:28 - Guerriglia urbana a Napoli, fumogeni contro sede Regione

Ieri scene di guerriglia urbana in via Santa Lucia, davanti al palazzo della Regione Campania. I manifestanti scesi in piazza contro le restrizioni anti Covid, tutti con il volto coperto dalle mascherine, sono riusciti a superare lo sbarramento delle forze dell'ordine e hanno lanciato petardi e acceso fumogeni davanti al palazzo mentre le forze dell'ordine hanno risposto con un fitto lancio di lacrimogeni.

8:24 - A Napoli protesta contro restrizioni

Centinaia di persone si sono radunate, ieri sera, in Largo San Giovanni Maggiore, a Napoli, davanti alla sede dell'Università Orientale per protestare contro il coprifuoco e la prospettiva di lockdown.

8:19 - A Benevento 30 nuovi positivi

Continua a crescere nel Sannio il numero dei positivi al Covid. Ieri - secondo i dati diffusi dalla Asl di Benevento - i positivi sono 444. Di questi, 29 pazienti sono ricoverati all' ospedale cittadino "San Pio".