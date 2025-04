Delitto Garlasco, sequestrata spazzatura della famiglia Poggi

Nell'ambito della riapertura delle indagini sulla morte di Chiara Poggi, il 20 novembre 2023, a 16 anni dall’omicidio, alla famiglia Poggi è stata sottratta della spazzatura. Lo riporta l'Adnkronos, secondo cui il reperto venne catalogato come "numero 4 mozziconi di sigaretta MS prelevati dal sacchetto della spazzatura presso l'abitazione di via Pascoli di Garlasco (presso abitazione famiglia Poggi)".

La riapertura delle indagini

Col fascicolo aperto nel 2023, dopo il deposito delle consulenze tra dicembre 2022 e gennaio 2023 della difesa di Stasi, gli investigatori, coordinati dall'aggiunto di Pavia Stefano Civardi e dalla pm Valentina De Stefano, hanno raccolto infatti tutta una serie di reperti, anche andando a cercare nella spazzatura, non solo di Sempio e familiari, ma anche della famiglia Poggi, evidentemente al fine di raccogliere tracce per le comparazioni genetiche utili alla consulenza affidata ai genetisti Carlo Previderè e Pierangela Grignani. I due esperti nominati dalla Procura, infatti, il 5 febbraio 2024 hanno depositato la loro relazione, che conferma, in pratica, gli esiti di quella dei consulenti di Stasi, ossia il match del Dna di Sempio con materiale genetico trovato su due unghie di Chiara. Una consulenza che ha portato alla richiesta dei pm di riapertura delle indagini, bocciata due volte dal gip, ma poi ottenuta dopo il passaggio in Cassazione.